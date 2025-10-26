ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Президент Бразилии предложил Трампу посредничество по Венесуэле

Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что "Латинская Америка - регион мира", передает Reuters
09:39
обновлено 09:56

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре предложил ему посредничество для урегулирования ситуации с Венесуэлой. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра.

По данным агентства, бразильский президент заявил Трампу, что "Латинская Америка - регион мира". 

