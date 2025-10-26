Словакия не будет участвовать в схемах ЕС по финансированию конфликта на Украине

Премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Евросоюз планирует в ближайшее годы предоставить Киеву €140 млрд

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Sean Gallup/ Getty Images

БРАТИСЛАВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не примет участие в схемах Евросоюза по финансированию конфликта на Украине.

"Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой - помочь Украине справиться с войной и военными расходами", - сказал Фицо на встрече с журналистами.

ЕС, по его словам, планирует в ближайшее годы предоставить Киеву €140 млрд. "Это наибольшая ошибка, которую сообщество собирается совершить", - сказал премьер. Схемы финансирования Украины, по словам Фицо, в ЕС предлагаются разные. Одной из них является предоставление кредита, который, как полагает премьер, эта страна никогда не сможет погасить.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что с сентября значительно увеличился поток украинских беженцев в Европу. Это, по его словам, украинцы в возрасте от 18 до 22 лет. Украинское правительство в конце августа отменило запрет на их выезд из страны. "Сейчас мы наблюдаем большой приток молодых людей этого возраста", - отметил премьер.

Фицо также высказался за возобновление активного сотрудничества государств - членов Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия). Эта возможность, по его словам, открывается в связи с предстоящим приходом к власти в Чехии нового кабмина, который формирует лидер политического движения АNО (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш. Премьер считает необходимым провести как можно скорее встречу глав МИД этого регионального объединения, а затем саммит на уровне глав правительств.

Фицо также отверг утверждения оппозиции, что Словакия находится в Европе в изоляции из-за своей внешней политики. Правительство республики осуществляет, по его словам, эффективную политику, ориентированную на четыре стороны света, и отстаивает национальные интересы Словакии.