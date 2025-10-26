ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Президент Палестины издал декларацию, определяющую и.о. главы ПНА до выборов

Согласно документу, исполнение обязанностей президента Палестины берется на срок, не превышающий 90 дней
ТУНИС 26 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас издал новую конституционную декларацию, согласно которой вице-президент займет пост исполняющего обязанности главы Палестинской национальной администрации (ПНА), если этот пост останется вакантным. Об этом говорится в тексте, опубликованном агентством WAFA.

Согласно документу, "в случае, если пост главы ПНА станет вакантным в отсутствие Законодательного совета, заместитель председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и вице-президент Государства Палестина временно возьмут на себя исполнение обязанностей президента ПНА на срок, не превышающий 90 дней, в течение которых будут проведены свободные и прямые выборы для избрания нового президента в соответствии с законом о выборах Палестины".

В том случае, если выборы не могут быть проведены в течение этого срока из-за форс-мажорных обстоятельств, срок полномочий и. о. президента может быть продлен на новый срок, но только единожды. В документе подчеркивается, что новая конституционная декларация подтверждает "принцип разделения властей и мирной передачи власти посредством [проведения] свободных и справедливых выборов".

В конце сентября, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса, Аббас заявил, что президентские и парламентские выборы в Палестине состоятся в течение года после полного прекращения огня в секторе Газа.

26 апреля на заседании Центрального совета ООП было принято решение об учреждении должности заместителя председателя Исполнительного комитета ООП, вице-президента Государства Палестина. 26 апреля Исполком ООП утвердил назначение на этот пост члена Центрального комитета ФАТХ, секретаря Исполкома ООП Хусейна аш-Шейха. 

