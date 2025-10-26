Трамп: США стремятся к дальнейшему углублению партнерства с АСЕАН

Юго-Восточная Азия занимает важное место в политике Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил президент Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Юго-Восточная Азия занимает исключительно важное место в политике Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, и Вашингтон продолжит оставаться партнером и другом стран региона. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе прошедшего в столице Малайзии 13-го саммита АСЕАН - США, передает Вьетнамское информационное агентство.

Соединенные Штаты, по его словам, стремятся к дальнейшему углублению партнерства с АСЕАН в экономике, торговле, энергетике, сфере технологий и искусственного интеллекта, ради мира, стабильности и процветания всех стран региона, во имя интересов народов и будущих поколений. Трамп подтвердил готовность США сотрудничать и оказывать поддержку АСЕАН в решении общих задач на основе уважения центральной роли ассоциации, а также законных интересов государств - участников.

Лидеры стран АСЕАН высоко оценили роль и активный вклад Соединенных Штатов в региональное сотрудничество через механизмы под эгидой АСЕАН, особенно в продвижении диалога и укреплении доверия во имя мира и стабильности в регионе. Лидеры АСЕАН особо отметили приверженность, усилия и личную роль президента Трампа в продвижении диалога и сотрудничества между странами, в том числе в поддержке переговоров по снижению напряженности и подписании мирной декларации об урегулировании пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Отношения АСЕАН - США, отмечалось на встрече, продолжают динамично развиваться, становясь все более всеобъемлющими и эффективными во всех областях. В 2024 году двусторонний товарооборот превысил $453 млрд, что составляет 11,8% общего торгового оборота АСЕАН. Соединенные Штаты в настоящее время являются вторым по величине торговым партнером и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в АСЕАН.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в своем выступлении подчеркнул, что АСЕАН и США разделяют общие интересы и ответственность за поддержание мира, стабильности, безопасности и развития в регионе, включая Южно-Китайское (Восточное) море во имя интересов всех государств и народов региона. Он подтвердил принципиальную позицию АСЕАН по вопросам Восточного моря, предполагающую мирное урегулирование споров на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

По итогам саммита лидеры АСЕАН и США приняли "Совместное видение АСЕАН - США о более сильном, безопасном и процветающем регионе", которое призвано стать стратегическим ориентиром для сотрудничества сторон на новом этапе.