WSJ: ЦРУ оптимистично оценило возможности встречи Трампа с Путиным по Украине

По данным газеты, запрос на аналитику был подан американскими властями в самом начале работы администрации президента США

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США подготовило оценку возможностей для переговоров американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, запрос на аналитику был подан американскими властями в самом начале работы администрации Трампа. Возможности для переговоров и нахождения общего языка с российским руководством в многочисленных брифингах ЦРУ оценивались как оптимистичные.

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме выступил с утверждением, что встречу Путина и Трампа отложили на неопределенный срок. В Кремле указали, что саммит требует серьезной подготовки, поэтому точных его сроков обозначено не было.

Как заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг саммита, решение о том, состоится ли встреча, может последовать в течение пары дней. При этом венгерские власти подчеркнули, что продолжают подготовку к саммиту в Будапеште, и выразили надежду, что он состоится. 22 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа продолжается.