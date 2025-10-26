The National: египетские спасатели вошли в сектор Газа для поиска тел заложников

По данным издания, команда будет работать в районах, не контролируемых израильскими военными

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Египетская группа спасателей и военных специалистов, оснащенная тяжелой техникой, вошла в сектор Газа для участия в операции по поиску и извлечению тел погибших израильских заложников. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, команда прибыла в Газу поздно вечером в субботу и будет работать в районах, не контролируемых израильскими военными. Кроме того, египетские специалисты займутся обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после двухлетнего вооруженного конфликта. Источники не уточнили численность спасательной группы и тип оборудования, однако отметили, что ее миссия осуществляется в тесной координации с Израилем и Соединенными Штатами.

В рамках плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, предложенного президентом США Дональдом Трампом, движение ХАМАС освободило 20 заложников в обмен на почти 2 тысячи палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах. Кроме того, движение передало останки 15 из 28 заложников, погибших в плену. Возвращение тел осложнено масштабными разрушениями в помещениях в секторе Газа, где содержались погибшие заложники.