Naharnet: израильские дроны уничтожили трех членов "Хезболлах" в Ливане

Двое бойцов были убиты в поселках Эль-Клейла и Эн-Накура, еще один полевой командир - в Наби-Шите

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 26 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты ВВС Израиля атаковали по меньшей мере три автомобиля, принадлежавшие членам вооруженного крыла шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, двое бойцов были убиты при ударах беспилотников в поселках Эль-Клейла и Эн-Накура, которые находятся в пограничном округе Тир на юге страны. Еще один полевой командир был выслежен и ликвидирован в Наби-Шите на востоке Ливана, где создан тренировочный лагерь шиитских отрядов и складируются боеприпасы.

По данным пресс-службы армии Израиля, 25 октября при атаке беспилотника был убит военный руководитель "Хезболлах", который занимался восстановлением боеспособности шиитских отрядов к югу от реки Литани. Всего за два дня погибли шесть членов движения и один мирный житель.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. Жертвами атак и обстрелов стали 267 человек и 685 получили ранения.