Токаев заявил, что разделяет политику Трампа на основе "здравого смысла"

Также президент Казахстана отметил стремление американского лидера защитить мир и безопасность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

АСТАНА, 26 октября. /ТАСС/. Астана разделяет политику администрации США и президента Дональда Трампа, направленную на стремление к миру и основанную на принципах здравого смысла. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в послании Трампу в ответ на приглашение на саммит Центральная Азия - США.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.