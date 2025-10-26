Конгрессвумен Луна назвала "задачей номер один" диалог между РФ и США

В американском обществе существовала негативная установка "в отношении российского народа и правительства", подчеркнула член Палаты представителей Конгресса США

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна © AP Photo/ Alex Brandon

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна считает "задачей номер один" ведение диалога между Россией и Соединенными Штатами. С таким заявлением законодатель выступила после встречи со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

"Задачей номер один будет ведение диалога. На мой взгляд, диалог отсутствовал слишком долго, его не было до недавнего времени, когда президент [США Дональд] Трамп стал президентом", - сказала она, добавив, что в американском обществе существовала негативная установка "в отношении российского народа и правительства".