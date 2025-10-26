Конгрессвумен Луна: развитие торговли России и США пошло бы на пользу всем

Член Палаты представителей Конгресса ответила на вопросы репортеров по итогам встречи со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, состоявшейся в Майами

Редакция сайта ТАСС

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна © AP Photo/ Mark Schiefelbein

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выразила уверенность, что расширение двусторонних торговых связей между Россией и Соединенными Штатами пошло бы "на пользу всем".

"Думаю, существующая благоприятная возможность для торговли [между Россией и США] идет на пользу всем. Всем в Европе, всем в России, всем в Соединенных Штатах. Так что мы надеемся, что есть решение [существующих противоречий между Вашингтоном и Москвой]", - сказала законодатель в беседе с российскими журналистами. Она ответила на вопросы репортеров по итогам встречи со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, состоявшейся в Майами (штат Флорида). Луна входит в ряды правящей Республиканской партии США. В нижней палате Конгресса она представляет Флориду.

Спецпосланник российского лидера сообщил 24 октября прессе в Нью-Йорке, что проводит в США встречи с "несколькими представителями" американской администрации. Кроме того, 25 октября в Майами у него прошла встреча с Анной Паулиной Луной, представляющей законодательную ветвь власти США. Как ранее уточнил источник ТАСС, Дмитриев в рамках текущего визита в Соединенные Штаты встретится со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политическими деятелями.