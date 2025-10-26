Конгрессвумен Луна заявила о возможности своего визита в Россию

Член Палаты представителей Конгресса США ранее говорила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна не исключила, что отправится с визитом в Россию вместе с делегацией американских законодателей.

"Полагаю, на горизонте определенно есть такая возможность, и если нас пригласят, мы направимся туда", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов после встречи со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Луна ранее говорила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ.