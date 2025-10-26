ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Конгрессвумен Луна заявила о возможности своего визита в Россию

Член Палаты представителей Конгресса США ранее говорила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ
Редакция сайта ТАСС
13:31

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна не исключила, что отправится с визитом в Россию вместе с делегацией американских законодателей.

"Полагаю, на горизонте определенно есть такая возможность, и если нас пригласят, мы направимся туда", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов после встречи со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Луна ранее говорила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ. 

СШАРоссияДмитриев, Кирилл Александрович