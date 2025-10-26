Конгрессвумен Луна приветствует возможный диалог между Конгрессом США и ГД

Люди могут многому научиться из истории о том, что происходит, когда мирный диалог отсутствует, отметила Анна Паулина Луна

Редакция сайта ТАСС

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна приветствовала возможность диалога между американскими и российскими законодателями. Об этом она заявила на встрече со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

"Я думаю, впервые с 90-х годов появилась [возможность для визита] делегации Государственной Думы [в США] <...>, чтобы просто помочь открыть дискуссию и диалог. Я думаю, люди могут многому научиться из истории о том, что происходит, когда мирный диалог отсутствует. И тот факт, что это происходит сейчас, честно говоря, для нас большая честь быть частью этого", - сказала она.

Луна также добавила: "Я думаю, вы знаете, наши президенты оба заинтересованы в борьбе за свой народ". Законодатель также подчеркнула важность мирного диалога для предотвращения негативных исторических последствий.

Дмитриев прибыл в США по приглашению американской стороны. Ранее он объявил, что в ходе визита проведет встречи с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщал источник ТАСС, Дмитриев встретится в том числе со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.