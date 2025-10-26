Конгрессвумен Луна высоко оценила усилия Дмитриева в вопросе установления мира

МАЙАМИ /штат Флорида/, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна дала высокую оценку усилиям спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева по "передаче заверений в мире".

"Кирилл великолепен в том, что касается передачи заверений в мире", - сказала она по итогам встречи с Дмитриевым 25 октября в Майами.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ выразил американскому законодателю благодарность за предпринимаемые ею усилия по продвижению мира, а также поддержанию диалога между двумя странами. "Вы уже довольно популярны в России потому, что ведете настоящую работу по первому визиту [в Соединенные Штаты] нашей [Государственной] Думы и встрече с Конгрессом США, - обратился он к Луне. - Мы по-настоящему ценим все ваши усилия, и от лица России, российского народа отмечаем ваши усилия в поддержку мира и диалога".