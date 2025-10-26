Стармер посетит 27 октября Анкару по приглашению Эрдогана

Премьер-министр Великобритании и президент Турции обсудят стратегические отношения двух стран

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth, Pool

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Анкару по приглашению президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Анкару с официальным визитом 27 октября 2025 года по приглашению нашего президента. В ходе переговоров будут обсуждаться стратегические отношения Турции и Великобритании, основанные на духе тесного союзничества, а также текущие региональные и международные события", - сообщил в соцсети Х глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

Как сообщает телеканал CNN T rk, в повестке переговоров будет ситуация в секторе Газа, поддержание там режима прекращения огня и перспективы восстановления сектора. Также стороны обсудят другие региональные конфликты. Будет также понят вопрос о закупке Турцией истребителей Eurofighter.