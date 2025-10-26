Главу правящей партии Нидерландов после дебатов эвакуировали из-за угроз

Возможная угроза, по предварительной информации, связана с деятельностью организованной преступной группировки, отметила лидер Народной партии за свободу и демократию Дилан Йешильгёз

ГААГА, 26 октября. /ТАСС/. Лидера входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Дилан Йешильгёз после предвыборных дебатов вечером 25 октября отвезли в безопасное место из-за полученного правоохранительными органами сообщения о "подозрительной ситуации" рядом с ее домом в Амстердаме.

"В итоге я смогла вернуться домой лишь глубокой ночью. К сожалению, такие вещи иногда случаются", - рассказала политик в эфире программы Buitenhof на телеканале NPO.

Йешильгёз уточнила, что возможная угроза, по предварительной информации, связана с деятельностью организованной преступной группировки. "По моим данным, речь идет не о преступнике-одиночке", - сказала она.

Отвечая на вопрос ведущего телепередачи о том, как инцидент повлиял на избирательную кампанию к досрочным парламентским выборам 29 октября, Йешильгёз с иронией заметила, что теперь "наносит больше макияжа, чтобы скрыть темные круги под глазами".

Йешильгёз является председателем НПСД - крупнейшей партии в правящей коалиции Нидерландов - с августа 2023 года. До этого она в течение двух лет занимала пост министра юстиции и безопасности в правительстве под руководством Марка Рютте. Ее отец, Юджел Йешильгёз, курд по происхождению, принимал активное участие в деятельности Конфедерации революционных профсоюзов в Турции. После государственного переворота в стране в 1980 году семья бежала в Нидерланды.