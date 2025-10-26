В Республике Корея готовятся к неожиданной встрече Трампа и Ким Чен Ына

Власти Республики Корея подчеркнули, что всего лишь видели сообщения о словах президента США Дональда Трампа с намерением встретиться с лидером КНДР

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Республики Корея не располагают информацией о том, что встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится на межкорейской границе во время саммита АТЭС, но готовы к такому развитию событий.

Советника по национальной безопасности президента Республики Корея Ви Сон Лака попросили прокомментировать недавние высказывания Трампа о готовности к встрече с Ким Чен Ыном. "Моя информация не сильно отличается от того, что вы уже знаете. Мы тоже всего лишь видели сообщения о словах президента Трампа. Но в любом случае мы готовы", - привела слова Ви Сон Лака администрация президента. Ранее Ви Сок Лак говорил, что в Сеуле внимательно следят за возможностью саммита, но не обладают информацией о подготовке встречи.

29-30 октября Трамп посетит Республику Корея, где пройдут мероприятия по линии АТЭС. Ожидается, что американский президент не будет участвовать в самом саммите, который состоится 31 октября - 1 ноября.

В конце августа на встрече с южнокорейским президентом Трамп сказал, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в этом году. С тех пор южнокорейские СМИ и эксперты предполагают, что они могли бы провести переговоры в конце октября во время саммита АТЭС на межкорейской границе, как в 2019 году.Ранее лидер КНДР заявил, что личные контакты с Трампом оставили у него "хорошие воспоминания".

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в недавнем интервью телеканалу CNN поддержал идею саммита КНДР и США.

Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён ранее рассказал, что недавно впервые в этом году власти КНДР провели облагораживание территории в своей части деревни Пханмунджом, где было подписано перемирие в Корейской войне. Его ведомство также недавно по указанию Командования ООН временно прекратило поездки в этот населенный пункт в пределах демилитаризованной зоны.