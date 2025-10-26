Бойцы ХАМАС вместе с МККК ищут останки погибшего в 2014 году офицера ЦАХАЛ

Палестинские радикалы передали МККК координаты местонахождения останков Хадара Гольдина, который погиб во время военной операции "Нерушимая скала"

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 26 октября. /ТАСС/. Представители боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - совместно с сотрудниками Международного комитета Красного Креста (МККК) направились на поиски останков погибшего в 2014 году израильского офицера, тело которого удерживали в секторе Газа. Об этом сообщил египетский телеканал Al-Ghad.

По его информации, палестинские радикалы передали МККК координаты местонахождения останков офицера израильской армии Хадара Гольдина, который погиб во время военной операции "Нерушимая скала". После чего сотрудники Красного Креста вместе с бойцами "Бригад Иззэддина аль-Кассама" направились в Рафах на юге палестинского анклава, где будет проводится поисковая операция.

Накануне член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение намерено передать Израилю тела всех погибших заложников, которых сможет найти на территории сектора Газа. До этого палестинские радикалы неоднократно отмечали, что поиск останков сопряжен с трудностями в том числе из-за масштабных разрушений в анклаве.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких заложников. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать останки 15 похищенных.