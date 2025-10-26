Постпред США при НАТО: Венгрия не делает шагов по отказу от нефти и газа из РФ

Мэттью Уитакер отметил, что Вашингтон ожидает также от Турции и Словакии предоставление и реализацию планов по отказу от российской нефти и газа

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Венгрия не предпринимает никаких действий по отказу от российской нефти и газа. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, представят и реализуют планы по отказу от российской нефти и газа. И Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов [на этом направлении]", - заявил Уитакер.