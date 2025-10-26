Сийярто: Венгрия надеется, что лидеры РФ и США в итоге встретятся в Будапеште

Глава МИД республики отметил, что точное время и точная дата еще не были определены.

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Венгрия надеется, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в итоге встретятся в Будапеште. Такую позицию изложил в эфире телеканала Fox News министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Я надеюсь, что встреча не отменена, поскольку точное время и точная дата еще не были определены. Мы надеемся, что подготовительные встречи или подготовительные консультации будут в достаточной мере успешными", - заявил Сийярто в ответ на вопрос о перспективах проведения российско-американского саммита в Будапеште.

"Хорошее взаимодействие США и России отвечает нашим национальным интересам, также нашим национальным интересам отвечало бы достижение США и Россией соглашения о мире в Центральной Европе", - заявил глава венгерского МИД.