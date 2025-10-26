Elnashra: израильский дрон упал во время налета на восточные районы Ливана

По данным новостного портала, дрон был сбит по ошибке ракетой, выпущенной израильскими ВВС, которые наносили в этот момент удары по наземным целям

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 26 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС Израиля рухнул на землю во время воздушного налета на район Будай на востоке Ливана. Об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, дрон был сбит по ошибке ракетой, выпущенной израильскими ВВС, которые наносили в этот момент удары по наземным целям.

Со стороны военного командования Израиля пока не последовало комментариев по поводу сообщений о возможных причинах падения БПЛА.

Израильские самолеты совершили во второй половине дня по меньшей мере три воздушных рейда на предполагаемые объекты шиитского движения "Хезболлах" в восточной части Ливана. По предварительным данным, в поселке Эль-Хафир при налете погиб один человек и еще один получил ранения.