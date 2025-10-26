Сийярто: Венгрия не может отказаться от нефти из России

Глава МИД республики отметил, что "к вопросу поставок энергоресурсов следует относиться как к физической проблеме, подходить реалистично, поскольку политикой невозможно отапливать или охлаждать дома"

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Венгрия реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения и не может отказаться от российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Если быть реалистичными, мы не можем отказаться от российской нефти", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Венгерский министр убежден, что "к вопросу поставок энергоресурсов следует относиться как к физической проблеме, подходить реалистично, поскольку политикой невозможно отапливать или охлаждать дома".

Сийярто добавил, что обсуждал эту проблему с госсекретарем США Марко Рубио и "подробно разъяснил ему особенное положение" Венгрии, не имеющей выхода к морю. Сийярто отметил, что Рубио "стал первым западным политиком", признавшим, что "с географией нужно считаться".