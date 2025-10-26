Постпред США при НАТО не стал подтверждать подготовку новых санкций против РФ

Мэтью Уитэкер отметил, что "есть много вещей и шагов", которые может применить американский президент Дональд Трамп для того, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине

Редакция сайта ТАСС

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер © AP Photo/ Paul Vernon

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер отказался подтверждать сообщения в СМИ о том, что Вашингтон якобы уже подготовил новые антироссийские санкции.

"Я не собираюсь подтверждать любые подобные сообщения", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя материал агентства Reuters с утверждениями о том, что администрация президента США Дональда Трампа уже подготовила новые антироссийские рестрикции, а также что Вашингтон поддерживает изъятие замороженных российских активов для финансирования закупок американского оружия для Киева.

Вместе с тем, утверждает Уитэкер, "есть много вещей и шагов", которые может применить Трамп для того, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как ранее подчеркнул президент России Владимир Путин, новые рестрикции США существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Он указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал глава государства.