БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Сотни тысяч украинских военных самовольно покидают свои посты; масштабы дезертирства едва ли соответствуют официальным оценкам, говорится в статье, опубликованной в газете Berliner Zeitung.

"Истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела ее возможностей", - отмечает автор, украинский историк Марта Гавришко. Она обратила внимание на то, что на Украине было заведено около 290 тыс. уголовных дел против военных, самовольно покинувших свои посты. "Число, которое соответствует примерно всей мощи германского Бундесвера. Однако едва ли кто верит, что это число отражает весь масштаб", - говорится в статье. По оценке Гавришко, многие командиры просто избегают сообщать о случаях дезертирства из-за опасений, что их обвинят в провальном руководстве.

В статье отмечается, что на рост числа дезертиров правительство Зеленского отреагировало стратегией "кнута и пряника", однако это не может до конца решить проблему. "Истощение, недостаточная подготовка, неопределенное время службы, разочарование, дефицитная экономика, низкая оплата, коррупция, слабое военное руководство или серьезная утрата доверия к начальникам, чьи рискованные приказы часто ведут к большим потерям", - перечислила автор причины побегов. В этой связи, по ее мнению, принудительная мобилизация для украинской армии продолжает играть жизненно важное значение. "Из месяца в месяц к ношению военной формы принуждают десятки тысяч мужчин - многих вопреки их воле, необученных и неподготовленных к войне", - отметила историк.

При первой же возможности такие новые мобилизованные бегут из армии. "Бегство солдат - это не только акт страха, но и безмолвный протест против серьезного истощения", - отметила автор, указав, что истощение на службе - "одна из самых частых причин" дезертирства. В статье говорится, что многие украинские солдаты "сравнивают себя с рабами", не зная, сколько им еще осталось служить. "Эта неопределенность не только подрывает мораль, но и питает чувство несправедливости", - указала Гавришко, напомнив, что одновременно миллионы украинских мужчин ведут нормальную жизнь и уклоняются от мобилизации, "благодаря широко распространенной системе коррупции".

Как подчеркивается в статье, масштаб дезертирства в украинской армии в сочетании с массовым уклонением от мобилизации бросает тень на Зеленского, который заявил, что Украина не нуждается в военных НАТО, ей необходимо только оружие. "Запад может и дальше поставлять [оружие], но скоро, возможно, некому будет обращаться с оружием", - подытоживает украинский историк.