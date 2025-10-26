В Грузии прошел митинг в годовщину парламентских выборов

Несколько сотен человек собрались в Тбилиси на площади Республики, а затем устроили шествие к зданию парламента

ТБИЛИСИ, 26 октября. /ТАСС/. Представители оппозиции и их сторонники провели антиправительственный митинг в Тбилиси в связи с годовщиной парламентских выборов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Несколько сотен человек собрались в Тбилиси на площади Республики, а затем устроили шествие к зданию парламента, которое находится недалеко, на проспекте Руставели. Как заявляют участники акции протеста, парламентские выборы, которые состоялись в стране 26 октября 2024 года, были сфальсифицированы и не отображают волю народа. Они призывают правительство уйти в отставку и назначить досрочные выборы в законодательный орган страны. Демонстранты также требуют, чтобы власти освободили людей, задержанных на митингах, которые проходили после выборов.

Участники митинга держат в руках флаги Грузии, США и НАТО. К митингующим примкнула и бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обстановка на митинге спокойная. Нет усиленных нарядов полиции.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября 2024 года. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые вместе с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили акции протеста.