Венгрия призвала избегать шагов, ведущих к эскалации конфликта на Украине

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что республика является "единственным государством - членом НАТО, никогда не поставлявшим вооружения Украине с начала войны"

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Будапешт считает необходимым избегать шагов, ведущих к эскалации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В эфире телеканала Fox News его спросили, считает ли он, что Киеву следует поставить крылатые ракеты Tomahawk. "Мы считаем, что следует избегать любых шагов, которые могут повлечь за собой повышенный риск эскалации", - ответил Сийярто.

Венгерский министр отметил, что его страна является "единственным государством - членом НАТО, никогда не поставлявшим вооружения Украине с начала войны".