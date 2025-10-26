Лула да Силва: встреча с Трампом казалась ранее невозможной

Президент Бразилии отметил, что по итогу она привела к многообещающим результатам

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что двусторонняя встреча с американским лидером Дональдом Трампом казалась ранее невозможной, однако все-таки состоялась и привела к многообещающим результатам.

"Президенту Трампу пришлось ехать 22 часа из США в Малайзию, а мне - 22 часа из Бразилии. Нам удалось провести встречу, которая казалась невозможной в наших странах, здесь - в Малайзии", - отметил бразильский лидер.

Лула да Силва также выразил удовлетворение прошедшей встречей, указав, что она может заложить основу для восстановления широкоформатных отношений Бразилии и США. "Встреча в Малайзии с президентом Трампом прошла отлично, - написал глава государства в X. - Мы договорились, что наши администрации немедленно соберутся, чтобы продолжить поиск решений по тарифам и санкциям против бразильских властей".

Встреча Лулы да Силвы и Дональда Трампа прошла ранее в воскресенье в Куала-Лумпуре. Лидеры в качестве гостей принимают участие в очередном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).