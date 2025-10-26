Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на красноармейском направлении

На подступах к Красноармейску и непосредственно в его пределах идут боевые столкновения, отличающиеся высокой динамикой и интенсивностью, отметили в генштабе

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ситуация на красноармейском (украинское название - покровское) направлении остается сложной, идут интенсивные бои. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Telegram-канале.

"Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и Очеретинском отрезке покровского направления остается сложной. Противник преобладает в количестве и увеличивает наступательные усилия", - говорится в сообщении генштаба.

На подступах к городу Красноармейску (украинское название - Покровск) и непосредственно в его пределах идут боевые столкновения, отличающиеся высокой динамикой и интенсивностью, отметили в генштабе.

Ранее в воскресенье начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, что группировки войск ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, там находится 31 батальон противника.