Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные истребители Mirage

Британия также будет помогать Киеву с ПВО и дальше - ракетами и производством дронов-перехватчиков, заявил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит поставлять средства противовоздушной обороны.

"Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию. Есть решение относительно дополнительных истребителей Mirage для Украины и ракет для ПВО. Британия будет помогать нам с ПВО и дальше, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Первые французские самолеты Mirage Киев получил от Парижа в феврале 2025 года. Тогда занимавший пост министра Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не уточнил, сколько всего истребителей планируется поставить. При этом к настоящему моменту известно, что как минимум одна из поставленных французами машин разбилась из-за технической неисправности.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.