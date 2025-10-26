ТАСС: в Латвии на неделю продлили запрет на ночные полеты у границы с РФ

Подобные меры действуют также на границе с Белоруссией, Литвой и Эстонией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Латвии продлили еще на неделю частичное закрытие воздушного пространства у границы с Россией и Белоруссией в вечерние и ночные часы. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе, отвечающей за воздушный трафик над страной.

"Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до конца суток воскресенья, 2 ноября", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально запрет действовал до 8 октября, потом был продлен до 12 октября, а затем его продлевали еще на две недели.

"Аналогичные меры действуют также на границе с Литвой и Эстонией, исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством", - подчеркнул собеседник агентства. Ограничения действуют с 18:00 до 05:00 по всемирному времени (с 21:00 мск до 08:00 мск), информация о них доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.

Ранее сообщалось, что Эстония также продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до 1 километра. По словам источника ТАСС в эстонской авиадиспетчерской службе, изначально запрет ввели 19 сентября, затем продлили до 30 сентября, а позднее еще раз продлили до 23 октября. Действовал запрет в вечерние и ночные часы.

Теперь же он продлен до 19 ноября: всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено находиться в данных районах без специального разрешения полиции или пограничной службы. При этом, как пояснял собеседник агентства, время действия запрета изменилось - он вводится с 05:00 до 18:00 по всемирному времени (с 08:00 до 21:00 мск).