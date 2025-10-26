The Times: британские спецслужбы испытывают проблемы с взаимной коммуникацией

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании испытывают сложности с взаимной коммуникацией и координацией действий. Об этом говорится в докладе, который попал в распоряжение газеты The Times.

По ее информации, документ был подготовлен еще в 2023 году бывшим советником британского премьер-министра Ником Тимоти, однако понадобилось два года, чтобы добиться возможности опубликовать выдержки из него. Как отмечается в докладе, службы контрразведки МИ-5, внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, демонстрируют "низкий уровень сотрудничества" и "разрозненную" систему подотчетности.

Как сообщил изданию один из источников, споры между различными спецслужбами часто приводят к безвыходным ситуациям. По его словам, в условиях, когда МИД королевства представляет позицию МИ-6, а МВД - позицию МИ-5, "если только премьер-министр не склонит чашу весов, ситуация зайдет в тупик, это полный кошмар".

В качестве примера The Times приводит дебаты в Великобритании по поводу признания иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) террористической организацией. Как отмечается в статье, подобный шаг поддерживался службой контрразведки, но против него выступала служба внешней разведки, опасаясь негативных дипломатических последствий. В итоге вторая точка зрения пока преобладает.

В докладе содержится рекомендация учредить должность министра по вопросам безопасности, который стал бы координирующим звеном между упомянутыми спецслужбами. Функции же обеспечения национальной безопасности рекомендуется передать из ведомства Скотленд-Ярда Национальному агентству по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).