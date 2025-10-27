Партия Милея побеждает на выборах в столице Аргентины и 15 провинциях

Промежуточные итоги опубликовало Национальное избирательное управление

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Свобода наступает" лидирует на промежуточных парламентских выборах в столице Аргентины и в 15 из 23 провинций. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, опубликованные на странице Национального избирательного управления.

На данный момент правящая партия лидирует с перевесом в менее чем 1 п.п. в том числе в провинции Буэнос-Айрес, где проживает 40% населения страны. За "Свобода наступает" в регионе следует главная оппозиционная коалиция "Сила родины", одним из лидеров которой является экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер. На выборах обновлялись 127 мест в Палате депутатов и 24 - в Сенате.

Промежуточные выборы рассматривались многими наблюдателями как проверка уровня одобрения реформ, проводимых администрацией президента Хавьера Милея. После его прихода к власти в декабре 2023 года были резко сокращены бюджетные расходы и принят пакет мер по дерегулированию экономики. Правительству удалось снизить официальный уровень бедности и замедлить темпы инфляции, однако опрос, проведенный компанией Escenarios в октябре, показывает, что более половины домохозяйств не могут покрыть ежемесячные расходы за счет зарплаты. Другие исследования также показывают падение потребления и рост задолженностей по кредитным картам.

Правительство рассчитывало укрепить свои позиции в парламенте для проведения пенсионной, трудовой и налоговой реформ и защиты президентских вето, для преодоления которых нужны две трети голосов в обеих палатах Конгресса. Сейчас у правительства 37 из 257 депутатов и 6 из 72 сенаторов.

Перед выборами правительство Аргентины обратилось за помощью к США на фоне роста курса доллара и странового риска. На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о поддержке аргентинского коллеги, но отметил, что помощь южноамериканской республике зависит от результатов выборов, и если "Милей проиграет, то [власти США] не будут щедры с Аргентиной".