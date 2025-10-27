Южная Корея и США сохраняют разногласия по основным пунктам таможенной сделки

Предметом споров стали метод инвестирования, размер вложений, график и распределение убытков и прибыли, заявил президент республики Ли Чжэ Мён в интервью Bloomberg

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Республика Корея и США пока не пришли к консенсусу по основным условиям сделки по американским пошлинам и южнокорейским инвестициям в размере $350 млрд. Об этом в интервью Bloomberg заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

"Метод инвестирования, размер инвестиций, график и распределение убытков и прибыли - все это остается камнем преткновения. США, естественно, пытаются максимизировать свои интересы, но это не должно доходить до того, что это вызовет катастрофические последствия для Республики Корея", - сказал Ли Чжэ Мён.

"Переговоры идут, различия во мнениях присутствуют. Но задержка не всегда означает провал", - продолжил президент. Он выразил уверенность в возможности достичь "разумного результата". Интервью было записано 24 октября.

В конце июля Республика Корея и США достигли договоренностей, в результате которых Вашингтон согласился снизить таможенные сборы до 15% взамен на то, что Республика Корея обещала инвестировать в экономику США $350 млрд, а также закупить энергоресурсы на $100 млрд. В сентябре Ли Чжэ Мён заявил, что инвестиции в США без договоренностей о валютном свопе могут вызвать в Республике Корея финансовый кризис.

26 октября президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон близок к подписанию сделки по пошлинам с Южной Кореей.