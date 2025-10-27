Бразилия поддержит вступление Малайзии в БРИКС в качестве полноправного члена

Президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен продолжать двустороннее сотрудничество и содействовать росту товарооборота с Куала-Лумпуром

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 октября. /ТАСС/. Малайзия может рассчитывать на поддержку Бразилии, если примет решение вступить в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

"Малайзия может рассчитывать на полную поддержку Бразилии", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в королевство. Трансляция велась на YouTube-канале бразильского правительства.

Бразильский лидер добавил, что завершает визит в Малайзию с настроем продолжать двустороннее сотрудничество и содействовать росту товарооборота между странами. "Я провел отличную встречу с премьер-министром [Малайзии] Анваром Ибрагимом. И также получил хорошее впечатление от встречи с представителями бизнес-кругов", - подчеркнул он.

Малайзия является государством - партнером БРИКС.