Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу

Воздушное пространство аэропорта открыли в 5:30 мск

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт, который приостановил работу вечером в воскресенье из-за зафиксированных в контрольной зоне посторонних воздушных объектов, вновь принимает и отправляет авиарейсы. Об этом сообщила его администрация.

"Воздушное пространство столичного аэропорта было открыто в 04:30 (05:30 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Аэропорт приостановил работу в 21:40 (22:40 мск) 26 октября после появления в его контрольной зоне метеорологических зондов, которыми в Литву, как утверждают власти балтийской республики, из Белоруссии перебрасывают контрабандные сигареты. Согласно данным служб аэропорта, за время закрытия 13 рейсов были отозваны, 14 направлены в другие города, отправление 20 рейсов было отложено.

Из-за подобных инцидентов с 25 октября аэропорт пришлось закрывать три ночи подряд. С проблемами столкнулись порядка 15 тыс. пассажиров. Около 150 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт маршрута.

В связи с этим Вильнюс намерен на длительный срок закрыть наземную границу с Белоруссией. С ночи на 26 октября на неопределенное время закрыто движение через два действующих КПП. Работающих переходов пока нет. Вопрос рассмотрит правительственная комиссия по национальной безопасности.