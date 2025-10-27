Эксперт Кошкович: Киев провоцирует Запад активнее участвовать в конфликте

С такой целью ВСУ наносят удары по гражданским объектам на территории России, заявил ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав

БУДАПЕШТ, 27 октября. /ТАСС/. Украина своими ударами по гражданским объектам на территории России пытается подтолкнуть западные страны к более активному участию в конфликте. Такое мнение выразил ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав (Alapjogokért Központ) Золтан Кошкович.

"Они [Украина] пытаются спровоцировать масштабное российское возмездие, чтобы втянуть "коалицию шиллинга" (Coalition of the Shilling) в эту войну", - написал он на своей странице в X. Эксперт также отметил, что об этом киевском мотиве предпочитают умалчивать.

Москва неоднократно предупреждала о последствиях для Украины в случае, если Киев решится на удары вглубь РФ. 23 октября президент России заявил журналистам, что удары Tomahawk или другим дальнобойным орудием повлекут ошеломляющий ответ.

"Коалиция шиллинга" - ирония над "коалицией желающих", подразумевающая отказ ряда западных стран от продвижения национальных интересов взамен на получение внешней помощи или ради извлечения иной выгоды.