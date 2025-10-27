Трамп направился с визитом в Японию

В ходе поездки президент США проведет переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что отправляется с визитом в Японию.

"Только что покинул Малайзию, прекрасную и очень яркую страну. Заключил крупные торговые сделки и соглашения о редкоземельных металлах, а вчера, что самое важное, подписал мирный договор между Таиландом и Камбоджей. Нет войне! Миллионы спасенных жизней. Какая честь сделать это. А теперь - в Японию!" - написал он в Truth Social.

Визит Трампа в Японию пройдет 27-29 октября. В ходе поездки президент США проведет переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, а также удостоится аудиенции императора Нарухито. Это будет первый для Трампа визит в Японию во время его второго президентского срока.