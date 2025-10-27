Черногория отменит безвиз для граждан Турции

Причиной стал инцидент с ранением местного гражданина турками в Подгорице

БЕЛГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Власти Черногории 27 октября в ускоренном порядке отменят безвизовый режим для граждан Турции после инцидента с ранением местного гражданина турками в Подгорице. Об этом сообщил премьер-министр республики Милойко Спайич.

"Мы в срочном порядке примем решение о временной отмене безвизового режима для граждан Турции. В целях сохранения экономической активности и хороших двусторонних отношений в предстоящий период мы начнем интенсивные переговоры с Турецкой Республикой с целью поиска оптимальной модели, отвечающей взаимным интересам, в духе доброго сотрудничества и союзничества", - написал Спайич в Х.

26 октября вечером черногорская полиция задержала двух граждан Турции за нанесение ножевых ранений жителю Подгорицы. После инцидента в районе происшествия собрались несколько сотен человек, скандировавших антимигрантские лозунги. Позднее органы правопорядка задержали еще 45 турецких граждан за другие правонарушения.