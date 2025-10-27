Еврокомиссар Лябиб: мир в Газе может потребовать смену руководства Израиля

Политик выразила сомнения в том, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху вообще заинтересован в мирном урегулировании

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Еврокомиссар по урегулированию кризисов Аджа Лябиб считает, что для установления прочного мира в секторе Газа может потребоваться смена израильского руководства. Об этом она рассказала в интервью европейскому изданию Politico.

Бельгийский еврокомиссар полагает, что достижению долгосрочного мира мешают "экстремисты, которые не хотят даже слышать о двухгосударственном решении", имея в виду премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и его кабинет.

"Иногда мы слышим много неприемлемых вещей из уст ответственного лица, которое является главой государства", - отметила она. Лябиб также выразила сомнения в том, что Нетаньяху вообще заинтересован в мирном урегулировании.

"Я в этом сомневаюсь. Пока что ему удавалось соблюдать прекращение огня, так что посмотрим, что будет дальше. Но мы знаем, что он против двухгосударственного решения", - подчеркнула она.

Член Еврокомиссии добавила, что ЕС, по ее мнению, не должен отказываться от угроз ввести санкции в отношении Израиля и приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

"Наоборот, последние два года показали, что нам нужны рычаги давления", - сказала она. Вместе с тем, Лябиб отказалась называть действия еврейского государства в Газе геноцидом, подчеркнув, что "это может определить только суд".

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких заложников. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать останки 15 похищенных.

Следующие всеобщие парламентские выборы должны пройти в Израиле осенью 2026 года. Нетаньяху заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост премьера.