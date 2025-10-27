США хотят арестовывать и депортировать больше нелегалов

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Администрация президента США намерена значительно увеличить темпы арестов и депортаций нелегальных мигрантов по всей стране. Об этом телеканалу Fox News заявила помощница министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

"Нам предстоит еще большая работа. Мы хотим действительно увеличить число этих арестов [нелегальных мигрантов], учитывая "большой, красивый законопроект" [о бюджете президента США Дональда Трампа], который даст нам средства на это. Я считаю, что мы добьемся значительного прогресса", - сказала Маклафлин.

Она указала, что добиться роста числа задержаний поможет расширение штата сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США. По данным Министерства внутренней безопасности, с момента инаугурации Дональда Трампа в январе этого года, ICE получила 175 тыс. заявлений для поступления на службу и это число продолжает расти.

В общей сложности, как отметила Маклафлин, за время работы второй администрации Трампа правоохранители задержали более 500 тыс. нелегальных мигрантов в США, еще 1,6 млн покинули страну самостоятельно под угрозой депортаций.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.