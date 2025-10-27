В Литву за ночь залетели 66 шаров с контрабандой

Власти намерены полностью закрыть границу с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Более 60 метеорологических зондов нарушили со стороны Белоруссии воздушную границу Литвы в ночь на 27 октября. Об этом сообщил журналистам начальник национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Контролирующими воздушное пространство Литвы радарами зафиксировано проникновение 66 объектов", - сказал он.

В связи с этим с 21:40 (22:40 мск) 26 октября до 04:30 (05:30 мск) 27 октября была приостановлена работа Вильнюсского международного аэропорта. "Если мы видим, что эти объекты летят в направлении зоны посадки, вылета самолетов, аэропорт закрывается", - отметил Виткаускас.

Как утверждают литовские власти, организаторы табачной контрабанды из Белоруссии метеозондами перебрасывают в Литву сигареты. Раньше имели место единичные случаи. В октябре они приняли массовый и регулярный характер. Самая крупная атака отмечена 22 октября, когда в Литву залетели около 200 зондов.

Из-за подобных инцидентов с 25 октября Вильнюсский аэропорт пришлось закрывать три ночи подряд. Всего с проблемами с 22 октября столкнулись порядка 15 тыс. пассажиров. Около 150 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт маршрута.

В связи с этим Вильнюс намерен полностью закрыть границу с Белоруссией. Вопрос рассмотрит правительственная комиссия по национальной безопасности.