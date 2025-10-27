Главу организации российских соотечественников в Молдавии снова задержали в аэропорту

О подобных проверках сообщают многие молдавские политики и общественные деятели

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил об очередном своем задержании в аэропорту при вылете из Кишинева.

"Избран новый молдавский парламент. И только одно остается неизменным: бессмысленные задержания в аэропорту. На сей раз сотрудники Пограничной полиции отделили меня от остальных законопослушных граждан оградительной лентой, обезопасив их от моего опасного влияния. Концлагерь по-европейски", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

О подобных проверках сообщают многие молдавские политики и общественные деятели. Ряд из них заявляли, что их намеренно задерживают и отдают документы сразу после вылета самолета. Среди пострадавших оказались архиепископ Маркелл, а также глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания (парламента) автономии Дмитрий Константинов. Все они заявляют, что за этими действиями стоят президент страны Майя Санду и поддерживающая ее Партия действия и солидарности.

В апреле МИД России настоятельно рекомендовал российским гражданам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию, где россияне подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов. Ежедневно в пересечении молдавской границы отказывают нескольким десяткам граждан РФ. В министерстве также сообщили о существенных ограничениях в оказании консульской поддержки в таких ситуациях, поскольку молдавские власти отказывают сотрудникам консульства в допуске к российским гражданам.