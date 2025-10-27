Медведчук: решение украинского конфликта упирается в недоговороспособность Киева и ЕС

Глава движения "Другая Украина" считает, что признание поражения Европы в украинском конфликте неотвратимо и большинству европейских политиков придется нести ответственность перед своими избирателями

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Невозможность урегулировать украинский конфликт мирным путем связана с тем, что режим Владимира Зеленского и его европейские союзники абсолютно недоговороспособны. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Проблема мирного урегулирования украинского конфликта упирается не столько в условия, которые выдвигают стороны, сколько в то, что банда главы киевского режима Владимира Зеленского и большая часть современного европейского политического истеблишмента совершено недоговороспособны. При этом нелегитимного еще можно понять - в конце концов, он давно сидит на шикарной схеме распила западной помощи, которая до простых украинцев не доходит, и надеется, что это обеспечит безбедное будущее не только ему", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Что касается европейской элиты, продолжил политик, она буквально из" штанов выскакивает", чтобы повоевать, объявляя войну с Россией делом решенным и неотвратимым. "При этом война представляется таким политическим деятелям как некая компьютерная игра, которую всегда по желанию можно покинуть или отложить, если выиграть не получается", - пояснил он.

"Они объясняют финансирование преступного режима нелегитимного наркомана сотнями миллиардов евро исключительно возможностью подразнить российского лидера. О какой культуре управления, дипломатии и государственного строительства можно говорить? Европейская политика уже давно опустилась ниже плинтуса и пробивает очередное дно", - указал Медведчук.

Между тем, по его мнению, признание поражения Европы в украинском конфликте неотвратимо и большинству европейских политиков придется нести ответственность перед своими избирателями за то преступное безумие, которым они занимались вместо прагматичной политики. "Сегодня европейская политика балансирует у края пропасти, что может закончиться необратимыми последствиями как для Европы, так и для всего мира в целом", - заключил он.