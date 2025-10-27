Жапаров принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

Президент Киргизской Республики примет участие в саммите глав государств Центральной Азии и США, который пройдет 6 ноября

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 27 октября. /ТАСС/. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров принял приглашение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа посетить Вашингтон и принять участие в саммите глав государств Центральной Азии и США, который пройдет 6 ноября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

"Приглашение президента США Дональда Трампа на очередную встречу глав государств Центральной Азии и США, адресованное президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову, получено и принято с признательностью", - сказал он. "Администрация президента Кыргызской Республики проводит соответствующую работу по подготовке рабочего визита главы государства в США", - добавил Алагозов.

В предыдущий раз в подобном формате главы стран Центральной Азии и США встречались в сентябре 2023 года.