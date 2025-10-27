Эксперт Фреденбург: Запад завышает стоимость оружия РФ, оправдывая цены на свои ракеты

Как отмечается в статье, эти данные "преуменьшают растущие проблемы Украины и НАТО в вопросе противодействия относительно недорогим российским ракетам и дронам"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Западные страны намеренно заявляют о якобы высокой стоимости российских вооружений, чтобы оправдать раздутые расходы своего военно-промышленного комплекса (ВПК) на производство непомерно дорогих и низкоэффективных ракет. Такое мнение выразил в авторской статье, опубликованной на портале Responsible Statecraft, эксперт в военной сфере Майк Фреденбург.

Он обвинил западных аналитиков в том, что те в своих статьях и выступлениях завышают стоимость российских ракет, тем самым "оправдывая заоблачные цены на ракеты", которые предлагает западный ВПК. "Эта профанация скрывает тот факт, что рентабельное производство ракет в России дает ей большое преимущество в плане обеспечения устойчивости, в то время как высокая стоимость западных ракет в сочетании с трудностями США в деле быстрого наращивания производства ракет является огромным недостатком в любом длительном конфликте и может стать фатальным недостатком в противостоянии с равным соперником, который может направить тысячи ракет на наши корабли и даже атаковать военные объекты на территории США", - отметил Фреденбург.

По его словам, "Запад [в своих заявлениях] любит завышать стоимость российских вооружений, чтобы создать впечатление, что Москва [якобы] находится в затруднительном финансовом положении, и манипулировать нарративом о надвигающейся победе Украины, одновременно пытаясь замаскировать неэффективность военной промышленности США". Как подчеркивает аналитик, "из-за сложностей с наращиванием производства непомерно дорогих западных ракет в сочетании с низкой эффективностью перехвата ракет в реальных условиях, даже если США и Европа отправили бы на Украину все свои противоракеты, они были бы далеко не в состоянии остановить большинство российских атак с применением беспилотников и ракет". Так, продолжил он, Запад публикует "вводящие в заблуждение цифры" по производству российских ракет. Как отмечается в статье, эти данные "преуменьшают растущие проблемы Украины и НАТО в вопросе противодействия относительно недорогим российским ракетам и дронам".

"Когда речь заходит о разработке систем вооружения, Россия обычно применяет эволюционный подход, постепенно совершенствуя существующие системы, в то время как США гораздо чаще стремятся к революционным разработкам, включающим непроверенные технологии, что приводит к увеличению затрат", - считает эксперт. Он сравнил российские гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые эффективно применяются во время СВО, с американским проектом AGM-183 ARRW, запущенным еще в 2018 году. "Он была основан на гораздо более рискованном подходе и в настоящее время превышает запланированные расходы, отстает от графика и находится под угрозой отмены после финансирования на сумму, превышающую $1 млрд", - подчеркнул Фреденбург.