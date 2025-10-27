Трамп обвинил оппонентов в попытке скрыть его высокие рейтинги

По словам американского президента, он получает лучшие результаты в опросах за всю свою карьеру

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в сокрытии данных социологических опросов, которые, по его словам, демонстрируют рекордные показатели его поддержки.

"После трех убедительных побед на выборах я сейчас получаю лучшие результаты в опросах за всю свою карьеру", - сказал Трамп. В публикации в Truth Social он перечислил ключевые, по его мнению, достижения: "сильная экономика, триллионы долларов инвестиций, непроходимая граница (долгие годы через нее беспрепятственно проникали миллионы преступников!), урегулирование восьми войн за восемь месяцев, запрет мужчинам участвовать в женских видах спорта, [запрет] трансгендерной [политики] для всех, стремительное падение цен на энергоносители".

В то же время, по словам Трампа, "леворадикалы-неудачники распространяют лживые сведения, не показывают реальные результаты опросов", а вместо этого говорят, что у него "низкие рейтинги". "Это те самые люди, которых я побеждал годами и продолжаю побеждать, причем с большим отрывом", - добавил он. Американский президент призвал запретить публикацию подобных материалов, назвав их фейковыми.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press, уровень одобрения деятельности Трампа составил 37%. Опрос проводился с 9 по 13 октября. По его данным, не одобрили политику действующего американского лидера 61% респондентов. По данным опроса компании Gallup, рейтинг одобрения Трампа упал до 41% (исследование проводилось с 1 по 15 октября), против политики президента США выступили 54% опрошенных.