Американский "самолет Судного дня" приземлился на Филиппинах

В филиппинских ВВС подчеркнули, что "никакой визит ВИП-гостя" не связан с прибытием самолета

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 27 октября. /ТАСС/. Американский самолет E-4B, известный также как "самолет Судного дня" и предназначенный для перевозки президентов США, совершил посадку в международном аэропорту Манилы им. Ниноя Акино на Филиппинах. Об этом сообщила газета Inquirer со ссылкой на Военно-воздушные силы Филиппин.

По данным издания, самолет приземлился в аэропорту в воскресенье и остался на ночь "для дозаправки и отдыха экипажа". В филиппинских ВВС подчеркнули, что "никакой визит ВИП-гостя" не связан с прибытием самолета. Филиппинские военные ведут наблюдение за самолетом и проводят техобслуживание воздушного судна.

Издание не указывает причину прибытия самолета "Судного дня" на Филиппины, но отмечает, что оно произошло на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию и в целом его азиатского турне.

На борту E-4B размещен командный пункт высшего руководства страны на случай ядерной атаки, он способен находиться в полете в течение недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Такой самолет использовался 43-м президентом США Джорджем Бушем во время терактов 11 сентября 2001 года.