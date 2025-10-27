Литва подготовила план закрытия границы с Белоруссией

По словам литовского премьера Инги Ругинене, план могут одобрить 29 октября

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Власти Литвы подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. Об этом заявила журналистам премьер-министр Инга Ругинене.

"План действий по закрытию границы подготовлен и обсужден на заседании правительственной комиссии по национальной безопасности. В среду состоится заседание кабинета, полномочия которого позволяют ввести его в действие", - сказала она.

По словам главы правительства, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают к полному закрытию автомобильной границы. "Граждан стран - членов ЕС и дипломатов ограничения касаться не будут", - уточнила Ругинене.

Как утверждают литовские власти, организаторы табачной контрабанды из Белоруссии метеозондами перебрасывают в Литву сигареты. Раньше имели место единичные случаи. В октябре они приняли массовый и регулярный характер. Самая крупная атака отмечена 22 октября, когда в Литву залетели около 200 зондов. Из-за угрозы безопасности воздушному движению Литве приходится раз за разом закрывать Вильнюсский международный аэропорт. В последнее время это делалось три ночи подряд.