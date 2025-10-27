Лукашенко и посланник Ватикана подтвердили важность диалога

Белорусский лидер также поздравил кардинала с успешной службой

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял главу дикастерии по делам Восточных церквей кардинала Клаудио Гуджеротти, который в качестве специального посланника Папы Римского Льва XIV участвует в торжествах в Белоруссии по случаю 100-летия Пинской епархии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, говоря о существующих в Европе и мире проблемах, представитель Ватикана обратил внимание, что те или иные различия не должны мешать диалогу. "Диалог - это важно. Смотреть в глаза друг друга, понимать, что у нас есть то же самое - душа. Тогда все возможно, когда ты чувствуешь, что уважаешь и любишь человека. Будущее в наших руках и руках Божьих", - сказал он. "Согласен полностью", - отметил Лукашенко.

Глава государства также поздравил кардинала с успешной службой. "Тоже наблюдаю внимательно. Я очень рад за вас. И всегда считаю, что в вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души. Поэтому мы вас приветствуем здесь. В любое время приезжайте. Я не знаю, какая виза ему нужна. Он у нас белорус фактически", - указал президент.

В свою очередь Гуджеротти отметил, что получение визы все же требуется и ее получения приходится ждать приблизительно 15 дней. "Нет, мы решим вопрос, чтобы вы приезжали в Беларусь в любое время без всяких 15 дней. Вы нам не чужой человек", - заверил белорусский лидер.

Как рассказал глава дикастерии, ему очень приятно, что Папа Римский выбрал именно его для поездки в Белоруссию на праздничные мероприятия. "Может быть потому, что знает, что мне нравится Беларусь", - добавил он.

Гуджеротти был апостольским нунцием в Белоруссии с 2011 по 2015 год.