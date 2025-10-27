Грузия отменила участие в заседании "Евронеста"

Это связано с поддержкой оппозиции евродепутатами, заявил глава парламентского комитета по европейской интеграции страны Леван Махашвили

ТБИЛИСИ, 27 октября. /ТАСС/. Грузинская делегация не примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства ("Евронест") из-за поддержки членами Европарламента оппозиции и беспорядков в стране. Об этом заявил глава парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Леван Махашвили.

"Парламентская делегация Грузии воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронеста" в Ереване", - говорится в открытом письме, которое Махашвили опубликовал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отметил Махашвили, власти Грузии все больше обеспокоены действиями некоторых членов Европарламента, участвующих в работе "Евронеста", а также самого Европарламента, "чья враждебная риторика и шаги противоречат принципам партнерства и взаимного уважения". В письме, адресованном Парламентской ассамблее "Евронеста", Махашвили говорит о том, как европейские парламентарии присоединялись к акциям протеста в Тбилиси и своими заявлениями поощряли беспорядки и радикализацию в обществе.

Также обеспокоенность грузинской стороны вызывает решение пригласить на пленарное заседание под видом "гражданского общества" лиц, которые не признавали выборы в Грузии и поддерживали недавнюю попытку оппозиции свергнуть власть в стране. Тот факт, что большинство стран-партнеров не участвует в пленарной сессии "Евронеста", отмечает Махашвили, "должен стать серьезным сигналом того, что нынешний подход Европарламента является ошибочным".

12-я сессия Парламентской ассамблеи "Евронеста" пройдет в Ереване 28-30 октября.