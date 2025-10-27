МО Финляндии отклонило 11 сделок по недвижимости, в том числе с россиянами

Совершить сделки также планировали граждане Израиля, Казахстана и Киргизии

СТОКГОЛЬМ, 27 октября. /ТАСС/. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил 11 запросов на приобретение недвижимости от покупателей из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе из России. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен запретил выдавать разрешения на приобретение недвижимости в Финляндии 11 потенциальным покупателям из стран, не входящих в состав ЕС", - говорится в сообщении.

Среди желающих приобрести недвижимость в Финляндии были граждане Израиля, Казахстана, Киргизии и России. Потенциальные покупатели планировали использовать имущество в республике для ведения бизнеса или обустроить его как место для отдыха. Хяккянен заявил, что причина отказа обусловлена "возможной угрозой национальной безопасности и безопасности поставок". По утверждению министра, недвижимость может стать "инструментом гибридного влияния" третьих стран на республику.

В мае телерадиокомпания Yle сообщила, что в министерстве обороны Финляндии планируют запретить гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в республике. В апреле финский парламент принял закон, который дал Минобороны право блокировать сделки, угрожающие безопасности страны.